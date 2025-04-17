الرئيس الصيني: الحروب التجارية تُعطل النظام الاقتصادي العالمي وسنحافظ على دبلوماسيتنا

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الصيني شي جين بينج، الخميس، إن الحروب التجارية تقوض النظام التجاري متعدد الأطراف وتُعطل النظام الاقتصادي العالمي.

وأكد بينج، أن الصين ستحافظ على استمرار واستقرار دبلوماسيتها مع دول الجوار.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير عادي على الصين أصبح لعبة أرقام ليس لها أهمية اقتصادية عملية.

وهددت السلطات الأمريكية، بفرض رسوم تجارية على الواردات من الصين بنسبة "تصل إلى 245%" ردا على إجراءات بكين الانتقامية في حرب التعريفات "المتبادلة".

وبعد ذلك ظهرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن التعريفات الجمركية الصينية زادت بنسبة تصل إلى 245%.

ونفى البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء، الأنباء التي تفيد بأنه سيتم رفع جميع الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية إلى 245%، قائلا: إن فئات معينة فقط من السلع ستخضع لرسوم تتجاوز 145%.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الصينية على موقعها الرسمي: "لقد اطلعنا على التقارير ذات الصلة، يجب سؤال الجانب الأمريكي بالذات، من أين جاء رقم 245%"، وفقا لروسيا اليوم.