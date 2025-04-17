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بسبب صواريخ "توروس".. روسيا تحذر ألمانيا من "المشاركة المباشرة" في الحرب بأوكرانيا

04:16 م الخميس 17 أبريل 2025

وزارة الخارجية الروسية

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن استخدام صواريخ "توروس" ألمانية الصنع لضرب أي بنية تحتية روسية حيوية سيُعتبر مشاركة مباشرة من برلين إلى جانب كييف.

وكان المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس، أشار إلى إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس"، في حال تم الاتفاق مع شركاء ألمانيا الأوروبيين.

وأوضح ميرتس، أن الجيش الأوكراني مجبر على العمل في وضع جفاعي، لكنه يجب أن تتوفر له القدر على طرق إمدادات القوات الروسية، مثل جسر القرم الذي وصف عملية تدميره، إن حدثت، بأنها "فرصة لجعل أوكرانيا في وضع استراتيجي متقدم".

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وزارة الخارجية الروسية ألمانيا أوكرانيا
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