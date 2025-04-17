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حماس: الاستيطان بالضفة أصبح مشهدًا لا تخطئه العين والبوابات حوّلت المدن لسجون صغيرة

01:22 م الخميس 17 أبريل 2025

حركة حماس

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وكالات

قال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين، الخميس، إن الفلسطينيين يواجهون تحديات مصيرية مع محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض مشروع الحسم والضم على الضفة الغربية وتهويد المسجد الأقصى.

ودعا جبارين، لمشروع نضالي شامل وجاد يحمي الضفة الغربية ويحمي المشروع الوطني الفلسطيني ويمنع ضمها لهذا "الكيان الغاصب"، مؤكدا أن مشروع الاستيطان في الضفة الغربية أصبح مشهدا لا تخطئه العين مع مشهد البوابات التي حولت المدن إلى سجون صغيرة يتحكم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووجّه جبارين رسالة إلى الأسرى الفلسطينيين، قائلا: "لقد خرجتم في معركة وطنية تاريخية فدوركم ممتد لحمل أمانة المقاومة وتوحيد بوصلة شعبنا نحو الحرية".

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