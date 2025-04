على متنها 153 شخصًا.. أرنب بري يتسبب في حريق بمحرك طائرة أمريكية (فيديو)

وكالات

في حادثة غريبة من نوعها، اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية إلى الهبوط اضطراريًا بعد لحظات من إقلاعها من مطار دنفر بولاية كولورادو، وذلك إثر اندلاع حريق في أحد محركاتها يُعتقد أن سببه دخول أرنب بري إلى المحرك قبل الإقلاع.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي ومضات متكررة من اللهب تخرج من محرك الطائرة الأيمن، في مشهد أثار ذعر الركاب ولفت انتباه سلطات الطيران.

Chaos on a United Airlines flight heading to Edmonton after one of the engines caught on fire due to what the airline called a ‘wildlife strike.’



After the crew declared a mayday and shut down the right engine, the plane made an emergency landing in Denver, its original point of… pic.twitter.com/NDC8dGdkD1