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على متنها 153 شخصًا.. أرنب بري يتسبب في حريق بمحرك طائرة أمريكية (فيديو)

12:39 م الخميس 17 أبريل 2025

حريق بمحرك طائرة أمريكية

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وكالات

في حادثة غريبة من نوعها، اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية إلى الهبوط اضطراريًا بعد لحظات من إقلاعها من مطار دنفر بولاية كولورادو، وذلك إثر اندلاع حريق في أحد محركاتها يُعتقد أن سببه دخول أرنب بري إلى المحرك قبل الإقلاع.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي ومضات متكررة من اللهب تخرج من محرك الطائرة الأيمن، في مشهد أثار ذعر الركاب ولفت انتباه سلطات الطيران.

كانت الطائرة في طريقها إلى مدينة إدمونتون الكندية، وعلى متنها 153 راكبًا و6 من أفراد الطاقم، عندما لاحظ الطيارون وجود خلل في المحرك رقم 2، ليتم اتخاذ القرار السريع بالعودة إلى المطار والهبوط اضطراريًا.

وأكد طاقم الرحلة عبر بث مباشر مع برج المراقبة أن السبب المحتمل للحريق هو دخول أرنب بري إلى المحرك، إذ قال الطيار وفقًا لشبكة "ABC" الأمريكية:

"أرنب يمر عبر المحرك رقم 2. هذا يكفي."

وروى أحد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة تفاصيل اللحظة الحرجة، قائلًا إنه سمع صوت دوي قوي، على الأرجح عند ابتلاع المحرك للأرنب، تلاه اهتزاز عنيف في جسم الطائرة استمر أثناء صعودها، قبل أن تتجه نحو الهبوط مجددًا في مطار دنفر.

وفيما لم تُسجل أي إصابات بين الركاب أو الطاقم، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة عادت بسلام، وتم فتح تحقيق أولي لتحديد ملابسات الواقعة بدقة، مع مراجعة معايير السلامة البيئية في محيط مطار دنفر، الذي يشتهر بوجود حيوانات برية قريبة من ممرات الإقلاع.

وقد أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" في بيان مقتضب أنها فتحت تحقيقًا داخليًا، بالتعاون مع السلطات الفيدرالية، لمراجعة ما حدث واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لتفادي تكرار الحادث.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة، التي كانت تقل 153 راكبا و6 من أفراد الطاقم، عادت بسلام إلى دنفر.

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حريق بمحرك طائرة أمريكية أرنب بري شركة يونايتد إيرلاينز
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