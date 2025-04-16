أمير قطر يؤكد حرص بلاده على الوقوف مع لبنان

الدوحة - (د ب أ)

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على الوقوف مع لبنان وشعبه ومؤازرته في تطلعاته للنهوض وتحقيق الازدهار والنماء المنشود.

وقال أمير قطر، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، "أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس اللبناني العماد جوزف عون في الدوحة اليوم، استعرضنا فيها سبل تطوير العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وهي علاقات اتسمت دوما بالتعاون والتفاهم والاحترام المتبادل الذي يحقق المصالح والأهداف المشتركة في مختلف المجالات".

وأضاف :"ومن هذا المنطلق فإن قطر حريصة على الوقوف مع لبنان وشعبه الشقيق ومؤازرته في تطلعاته للنهوض وتحقيق الازدهار والنماء المنشود".

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا) ، بحث الشيخ تميم مع الرئيس عون سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات، شملت الطاقة والاقتصاد والاستثمار، وذلك خلال المباحثات الرسمية التي عقدت في الديوان الأميري اليوم.

وأكد الرئيس اللبناني حرصه على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وطبقا للوكالة ، جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى أن أمير قطر والرئيس اللبناني عقدا لقاء ثنائيا استعرضا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار.