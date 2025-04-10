ابنة وزيرة إسرائيلية تفضح والديها وشقيقها وتتهمهم بفعل مشين

وكالات

قدمت شوشانا ستروك، ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، شكوى للشرطة في إيطاليا تتهم فيها والديها وشقيقها بالاعتداء عليها جنسياً. كما كشفت عن ذكريات مزعجة عن إيذاء ثلاثة أشقاء أصغر سناً.

وكتبت شوشانا: "بعد سنوات من الضرب والذنب، تحدثت أخيرًا». «الذكريات ساحقة، لكني بحاجة إلى العدالة".

وقالت الفتاة في مقطع مصور: "تعرضت لاعتداء جنسي من والديّ. تم تصوير الاعتداء الجنسي. أنا أعيش تحت التهديد من جهات إجرامية، وأشعر بأنني مهددة. قدّمت بلاغًا للشرطة ضد والديّ قبل مغادرتي البلاد. أطلب من شرطة إسرائيل أن تحميني، من المجرمين ومن عائلتي أيضًا. وسأكون ممتنة لمساعدة الجمهور في نشر هذه الأقوال لكل جهة ممكنة”.

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وفي وقت سابق، اتُهم زفيكي ستروك، أحد أبناء أوريت ستروك، باختطاف وتعذيب صبي فلسطيني يبلغ من العمر 15 عامًا في عام 2007. قام هو وشريكه بضرب الصبي وتجريده من ملابسه وتركه مقيدًا في حقل. وهرب الضحية بعد ساعات مصابا بجروح خطيرة.

روجت أوريت ستروك، المؤيدة القوية للمستوطنات القولونية الإسرائيلية، لرواية الحكومة الإسرائيلية، التي اتهمت حماس بالعنف الجنسي في 7 أكتوبر لتبرير الإبادة الجماعية في غزة. ومع ذلك، فهي تواجه الآن مزاعم إساءة مروعة.

وفي تصريحات سابقة قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك: "النصر في الحرب أهم من استعادة الأسرى الإسرائيليين، أنا مع التخلي عن بعض الأسرى من أجل تحقيق النصر الاستراتيجي على قطاع غزة".