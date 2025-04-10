لبنان يؤكد التزامه بالإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة

بيروت - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، اليوم الخميس، التزام بيروت بالإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال رجي اليوم سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري "وتباحث معه في آخر التطورات في لبنان والمنطقة"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وأكد الوزير رجي "التزام الحكومة اللبنانية بكامل أعضائها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية المطلوبة، وحصر السلاح بيد الدولة، لوضع لبنان على سكة التعافي والنهوض".

وعبّر رجي عن امتنانه لدعم المملكة و"خادم الحرمين الشريفين" الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان، للبنان وشعبه.

وأكد أن "عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها وضَع لبنان مجدداً في مكانه الطبيعي بين أشقائه العرب".

بدوره ، أكد السفير بخاري "دعم المملكة الكامل لمسيرة الاصلاح في لبنان، التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ".