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فيديو.. اعتقال رجل في لندن بعد ساعات من رفعه العلم الفلسطيني فوق ساعة "بيج بن"

11:08 ص الأحد 09 مارس 2025

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(وكالات)

هبط رجل تسلق برج ساعة "بيج بن"، اليوم الأحد، بعد أن أمضى ساعات حافي القدمين ويحمل العلم الفلسطيني فوق برج إليزابيث منذ صباح السبت.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن شرطة وستمنستر القول، إنه قد تم إلقاء القبض على الرجل بعد وصوله إلى الأرض.

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وفي بيان صدر بعد الساعة الواحدة صباحا بقليل، قالت قوة الشرطة إنه "قد تم إلقاء القبض على الرجل الآن. لقد كانت هذه واقعة مطولة بسبب تفاصيل مكان وجود الرجل، والحاجة إلى ضمان سلامة أفرادنا والشخص والجمهور الأوسع".

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وأضاف البيان: "لقد عملنا مع وكالات أخرى، من بينها /لواء إطفاء لندن/، ونشرنا أفرادا متخصصين لإنهاء هذه الواقعة في أسرع وقت ممكن، مع تقليل المخاطر على الحياة... لقد كنا على اتصال وثيق مع البرلمان طوال الوقت، وقد تم إعادة فتح جميع الطرق".

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ومن جانبها، وصفت منظمة "فلسطين أكشن" (العمل الفلسطيني) ما حدث، بأنه "رد مباشر على نية الإدارة الأمريكية المعلنة لتطهير غزة عرقيا".

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