رئيس وزراء كندا: لا ينبغي لأحد أن يخاف من تسمية نفسه "صهيونيا" (فيديو)

وكالات

في ظل حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية ومحاولة الاحتلال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، افتخر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بكونه "صهيونيًا".

وقال ترودو، خلال كلمته في المنتدى الوطني لمكافحة معاداة السامية في العاصمة الكندية أوتاوا، "لا ينبغي لأحد في كندا أن يخاف من تسمية نفسه صهيونيًا.. أنا صهيوني".

ترحيب إسرائيلي

ومن جانبها، أشادت السفارة الإسرائيلية في أوتاوا بخطاب رئيس الوزراء الكندي، قائلة: "نحن نقدر بشدة تصريح ترودو بأنه لا ينبغي لأحد في كندا أن يخاف من أن يطلق على نفسه اسم صهيوني وتعريفه الواضح بأنه صهيوني، خاصة في مثل هذه الساعات الحالكة لليهود في كندا وحول العالم"، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

كما ردت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيز، على حديث السفارة وخطاب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قائلةً: إن "معاداة السامية مثلها، مثل كل أشكال العنصرية، بغيضة ويجب محاربتها كواجب قانوني وأخلاقي، لكن معارضتها يجب ألا تعني تجاهل حقوق الآخرين".

وأكدت ألبانيز، في منشور على حسابها على منصة "إكس"، أن كندا ملزمة قانونًا بدعم حق تقرير المصير الفلسطيني، وليس عرقلته والفشل في القيام بذلك، ما قد تترتب عليه عواقب قانونية بموجب القانون الدولي، مشددة على أن الكنديين يتعين أن يدركوا هذا الأمر تمام الإدراك.

Antisemitism, like all racism, is repugnant and must be fought as a legal and moral duty. But opposing it should not mean ignoring the rights of others.

No ideology justifies the dispossession of a people or the denial of their right to self-determination. #Canada has legal… https://t.co/PxR07zYQwf

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) March 7, 2025