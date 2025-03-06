الدفاع التركية تطالب حزب العمال الكردستاني بتسليم أسلحته فورًا

وكالات

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الخميس، إن على حزب العمال الكردستاني وجميع المجموعات التابعة له أن يوقفوا أنشطتهم الإرهابية ويحلّوا أنفسهم ويسلموا أسلحتهم فورا دون أي شروط.

وأشارت الدفاع التركية، إلى أن حزب العمال الكردستاني أدرك ولو متأخرا أنه لا يمكن تحقيق أي هدف من خلال الإرهاب وأنه لا خيار له سوى حل نفسه.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يجب أن تحل نفسها وتطرد مقاتليها غير السوريين من البلاد، وإلا فإنها ستواجه خطر العمل العسكري التركي المتجدد.

وأشار فيدان، إلى أن نحو 2000 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية ينتمون لحزب العمال الكردستاني، مشددا على أن أنقرة لا يمكنها السماح لـ"قسد" بالاستمرار.

وأوضح فيدان، أن تركيا تريد منح حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع الوقت للتعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، لافتا إلى أن القوات التركية قد تسيطر على معسكرات وسجون تديرها "قسد" شمال سوريا.