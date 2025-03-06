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الدفع السورية: تمكننا من محاصرة المسلحين بمنزلين بالصنمين في درعا

12:05 ص الخميس 06 مارس 2025

وزارة الدفاع السورية

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وكالات

قال المستشار بوزارة الدفاع السورية عصمت العبسي، إن قواتهم تمكنت من محاصرة المسلحين في منزلين فقط بالصنمين في درعا.

وأكد العبسي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن القوات تمكنت من إجلاء كل المدنيين من منطقة الاشتباك في الصنمين، موضحا أن السياسة المتبعة حاليا هي تقليص التدخل العسكري بأقصى قدر.

وأفاد مصدر عسكري، الأربعاء، بسقوط قتلى وجرحى من قوات وزارة الدفاع السورية خلال اشتباكات بمدينة الصنمين في درعا.

وأشار المصدر العسكري في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن قوات وزارة الدفاع السورية قتلت واعتقلت عناصر خارجة عن القانون خلال اشتباكات بمدينة الصنمين.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن شبكة الكهرباء في بعض مناطق درعا تعرضت لاعتداءات تخريبية أدت لعدم استقرار التيار الكهربائي في المحافظة.

وأوضحت أن الأعمال التخريبية تمثلت في سرقة خطوط كهربائية ذات جهد عالي، ما أسفر عن وقوع حريق بأحد المحولات في محطة تحويل الشيخ مسكين.

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