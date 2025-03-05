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وزير الخارجية: مصر وقطر عليهما مسؤولية الضغط لبدء تفاوض المرحلة الثانية من الصفقة

06:56 م الأربعاء 05 مارس 2025

بدر عبدالعاطي

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وكالات


قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي لوكالة الأنباء القطرية، إنه على مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الضغط لبدء التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.


وأوضح عبدالعاطي، أن الجهود المخلصة التي بذلتها مصر وقطر نجحت في التوصل لاتفاق من 3 مراحل، ونفذت حتى الآن مرحلة أولى ولا يزال هناك طرف يحاول التحلل من التزاماته.


وأكد أن هناك التزامات على طرفي الاتفاق وعليهما تنفيذ التزاماتهما خاصة إسرائيل.


وقال وزير الخارجية، إن مصر وقطر تعولان على الدور الأمريكي للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لها دورًا مهمًا للغاية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.


وتابع عبدالعاطي، "وضعنا سياسة جديدة تقيد تأشيرات مسؤولين أجانب يسهلون الهجرة غير النظامية لبلادنا".

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بدر عبدالعاطي وزير الخارجية غزة
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