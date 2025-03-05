أوكسفام: لدينا 26 شاحنة محملة بالغذاء و12 محملة بالمياه تنتظر خارج غزة

وكالات



نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن برنامج الأغذية العالمي قوله، إنه لا يملك مخزونًا كبيرًا من الغذاء في قطاع غزة.



وأضاف برنامج الأغذية العالمي، "مخزوناتنا الحالية كافية فقط لتشغيل مخابز ومطابخ قطاع غزة لمدة تقل عن أسبوعين، وقد نضطر إلى تقليص حجم الحصص لخدمة أكبر عدد ممكن من سكان القطاع".



كما نقلت "أسوشيتد برس" عن منظمة أوكسفام الخيرية في الضفة الغربية قولها، "لدينا 26 شاحنة محملة بالغذاء ومستلزمات نظافة و12 محملة بالمياه تنتظر خارج غزة".



وأشارت أوكسفام إلى أن الأمر لا يتعلق بالشاحنات العالقة فقط بل بانهيار الأنظمة التي تدعم الحياة بغزة.



ونقلت أيضًا الوكالة ذاتها عن لجنة الإنقاذ الدولية قولها، إن 6.7 طن من الأدوية والإمدادات الطبية تنتظر دخول غزة، وإن تسليمها غير مؤكد.



وبدوره قال رئيس قسم التواصل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بفلسطين للوكالة إن النتيجة ستكون كارثية إذا استمر تجميد دخول المساعدات لغزة.



ويأتي ذلك تعليقًا على إعلان إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قررنا وقف إدخال المساعدات لغزة وخطواتنا التالية ستكون قطع الكهرباء والماء والعودة إلى القتال.



وتابع إنه: سيتم فتح أبواب الجحيم على غزة بهجوم قوي يؤدي إلى احتلال المنطقة وإطلاق خطة ترامب لتهجير سكانها.



ويواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضع العراقيل، مؤكدًا رفضه بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، واعتماده سياسة التجويع وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني في غزة للضغط من أجل إخراج الأسرى دون المضي قدمًا في الاتفاق.





