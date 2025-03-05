ديلي ميل: ستارمر وماكرون مستعدان للذهاب مع زيلينسكي إلى ترامب

وكالات

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعدان لمرافقة فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن لعرض خطة موحدة للحل في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية لم تسمها قولها: "كير ستارمر وإيمانويل ماكرون مستعدان للسفر إلى واشنطن مع زيلينسكي الأسبوع المقبل، لتقديم موقف موحد حول خطة تسوية الأزمة الأوكرانية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر حكومية بريطانية إلى أن لندن تتخذ الإجراءات اللازمة "على كافة المستويات" لإقناع واشنطن باستئناف المساعدات العسكرية لكييف.

وكان ماكرون قد صرح في مقابلة سابقة مع صحيفة "لو فيغارو" بأنه قدم بالتعاون مع ستارمر اقتراحا لوقف إطلاق النار جوا وبحرا ووقف استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لمدة شهر.

وأوضح ماكرون، أن الاقتراح لا يشمل الوضع على الأرض بسبب صعوبة مراقبة وقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الطويلة.

وأفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة علقت جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى تظهر كييف للرئيس ترامب استعدادها للتفاوض والسلام.