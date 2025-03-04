احتفالات بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة شرق النيل (فيديو)

وكالات

احتفل المئات من سكان ضاحية الجريف شرق بمنطقة شرق النيل، شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، بسيطرة الجيش السوداني على المنطقة.

احتفالات بالجريف شرق فرحا بوصول الجيش إلى المنطقة ومكبرات الصوت في المساجد ترتفع بالتكبير

الجريف شرق مدينة ظلت تحت يد المليشيا 23شهرا❤ pic.twitter.com/xDG6Eex0Dt — Dr. Abu Ahmed (@Mustafa28177604) March 4, 2025

ونشر الجيش السوداني مقطع فيديو على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لاحتفالات سكان الجريف شرق بانتصارات الجيش وتخليصهم من انتهاكات ميليشيا الدعم السريع، واصفًا إياها بـ"حشود عفوية".

مواطنو ضاحية الجريف شرق بمحلية شرق النيل يخرجون في حشود عفوية ابتهاجا بانتصارات القوات المسلحة وتخليصهم من إنتهاكات مليشيا أسرة دقلو الممنهجة قتلا ونهبا - الجريف شرق - ٤ مارس ٢٠٢٥م. #فيديو



In a familiar scene across all areas reclaimed by the Sudanese Armed Forces, the… pic.twitter.com/G0yveggXkB — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) March 4, 2025

وفي السياق ذاته، أعلن قائد قوات "درع السودان" المتحالفة مع الجيش، أبو عاقلة كيكل، سيطرة قواته على مستشفى شرق النيل في شرقي العاصمة الخرطوم، في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك.

وأكد كيكل، خلال حديثه في مقطع مصور من أمام المستشفى، أن قوات الدعم السريع لن تستطيع الوصول إليه مرة أخرى.

قوات درع السودان من داخل مستشفى شرق النيل بقيادة اللواء أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان. #القوات_المسلحة_السودانية #قوات_درع_السودان pic.twitter.com/WeNJZYdjH9 — قوات درع السودان (@sudanshiled0) March 4, 2025

كما أعلنت القوات المسلحة السودانية، صباح اليوم الثلاثاء، سيطرتها على المدخل الشرقي لجسر المنشية، الذي يربط بين شرق النيل والخرطوم، في خطوة جديدة ضمن العمليات العسكرية في المنطقة.

الجيش السوداني يُحَيِّد جسر المنشية ويَعِدُ باستعادة القصر وجزيرة توتي

حَيَّدَ الجيش السوداني، الإثنين، المدخل الشرقي لجسر المنشية بالسيطرة على المدخل المؤدي إلى العاصمة الخرطوم عن طريق نيرانه، حيث وصل إلى دوار الجسر في ضاحية الجريف التابعة لمحلية شرق النيل.

وظهر قائد قوات درع… pic.twitter.com/hl8Gw1ZqD7 — سودان تربيون (@SudanTribune_AR) March 3, 2025

وقال اللواء الركن النعمان عوض السيد، قائد منطقة الكدرو العسكرية، إن الجيش السوداني تمكن من تأمين هذه المواقع المهمة.

وبسيطرة الجيش السوداني على الجسر، تكون القوات المسلحة قد قطعت خطوط الإمداد والتواصل بين قوات الدعم السريع في بحري وشرق النيل مع العاصمة الخرطوم.

ويُعَد جسر المنشية آخر الجسور التي بقيت تحت سيطرة قوات الدعم السريع على النيل الأزرق. وإذا استعاد الجيش سيطرته على جسر المنشية فسيكون قد ضرب حصارًا مطبقًا على قوات الدعم السريع المتمركزة وسط العاصمة بمحيط القصر الرئاسي والمطار الدولي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حقق الجيش السوداني تقدمًا كبيرًا في المعارك التي يخوضها ضد قوات الدعم السريع على محاور عدة، ومنها المعارك حول الطرق والجسور المؤدية إلى الخرطوم.

وكان قائد سلاح المدرعات بالجيش السوداني، نصر الدين عبد الفتاح، قد قال إنهم عازمون على "إكمال السيطرة على ما تبقى من العاصمة الخرطوم خلال الأيام المقبلة".

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إبريل 2023، خلَّفت أكثر من 20 ألف قتيلًا ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق بيانات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.