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احتفالات بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة شرق النيل (فيديو)

11:40 م الثلاثاء 04 مارس 2025

السودان

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وكالات

احتفل المئات من سكان ضاحية الجريف شرق بمنطقة شرق النيل، شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، بسيطرة الجيش السوداني على المنطقة.

ونشر الجيش السوداني مقطع فيديو على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لاحتفالات سكان الجريف شرق بانتصارات الجيش وتخليصهم من انتهاكات ميليشيا الدعم السريع، واصفًا إياها بـ"حشود عفوية".

وفي السياق ذاته، أعلن قائد قوات "درع السودان" المتحالفة مع الجيش، أبو عاقلة كيكل، سيطرة قواته على مستشفى شرق النيل في شرقي العاصمة الخرطوم، في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك.

وأكد كيكل، خلال حديثه في مقطع مصور من أمام المستشفى، أن قوات الدعم السريع لن تستطيع الوصول إليه مرة أخرى.

كما أعلنت القوات المسلحة السودانية، صباح اليوم الثلاثاء، سيطرتها على المدخل الشرقي لجسر المنشية، الذي يربط بين شرق النيل والخرطوم، في خطوة جديدة ضمن العمليات العسكرية في المنطقة.

وقال اللواء الركن النعمان عوض السيد، قائد منطقة الكدرو العسكرية، إن الجيش السوداني تمكن من تأمين هذه المواقع المهمة.

وبسيطرة الجيش السوداني على الجسر، تكون القوات المسلحة قد قطعت خطوط الإمداد والتواصل بين قوات الدعم السريع في بحري وشرق النيل مع العاصمة الخرطوم.

ويُعَد جسر المنشية آخر الجسور التي بقيت تحت سيطرة قوات الدعم السريع على النيل الأزرق. وإذا استعاد الجيش سيطرته على جسر المنشية فسيكون قد ضرب حصارًا مطبقًا على قوات الدعم السريع المتمركزة وسط العاصمة بمحيط القصر الرئاسي والمطار الدولي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حقق الجيش السوداني تقدمًا كبيرًا في المعارك التي يخوضها ضد قوات الدعم السريع على محاور عدة، ومنها المعارك حول الطرق والجسور المؤدية إلى الخرطوم.

وكان قائد سلاح المدرعات بالجيش السوداني، نصر الدين عبد الفتاح، قد قال إنهم عازمون على "إكمال السيطرة على ما تبقى من العاصمة الخرطوم خلال الأيام المقبلة".

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إبريل 2023، خلَّفت أكثر من 20 ألف قتيلًا ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق بيانات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

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الجيش السوداني شرق النيل الدعم السريع
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