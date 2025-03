احتفالات بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة شرق النيل (فيديو)

وكالات

احتفل المئات من سكان ضاحية الجريف شرق بمنطقة شرق النيل، شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، بسيطرة الجيش السوداني على المنطقة.

ونشر الجيش السوداني مقطع فيديو على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لاحتفالات سكان الجريف شرق بانتصارات الجيش وتخليصهم من انتهاكات ميليشيا الدعم السريع، واصفًا إياها بـ"حشود عفوية".

مواطنو ضاحية الجريف شرق بمحلية شرق النيل يخرجون في حشود عفوية ابتهاجا بانتصارات القوات المسلحة وتخليصهم من إنتهاكات مليشيا أسرة دقلو الممنهجة قتلا ونهبا - الجريف شرق - ٤ مارس ٢٠٢٥م. #فيديو



In a familiar scene across all areas reclaimed by the Sudanese Armed Forces, the… pic.twitter.com/G0yveggXkB