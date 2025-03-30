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المغرب يعلن غدًا الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

09:12 م الأحد 30 مارس 2025

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية

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وكالات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية في بيان، الأحد، أن غدا الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت الوزارة في بيان: "تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر شوال لعام 1446 هـ، بعد مغرب يوم الأحد 29 رمضان المعظم 1446 هـ موافق 30 مارس 2025. فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا".

وأضافت الوزارة في بيانها: "وعليه، فإن فاتح شوال، وهو يوم عيد الفطر، هو يوم غد الاثنين 31 مارس 2025 م".

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