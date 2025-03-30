الرئيس الإيراني: طهران رفضت عقد مفاوضات مباشرة مع أمريكا

دبي (الإمارات)- (أ ب)

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن طهران رفضت عقد مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ردا على رسالة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن برنامجها النووي الذي يشهد تقدما سريعا.

وتعد تصريحات بزشكيان أول اعتراف رسمي بكيفية رد إيران على رسالة ترامب، كما تشير إلى احتمال تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

وقال بزشكيان إن رد إيران، الذي تم إرساله عبر سلطنة عمان، أبقى على إمكانية إجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن.

وأضاف بزشكيان "رغم أنه تم رفض إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين في هذا الرد، فقد تم التأكيد على أن طريق المفاوضات غير المباشرة لا يزال مفتوحا".

ومع ذلك، لم تحرز هذه المحادثات أي تقدم منذ أن سحب ترامب، خلال فترة ولايته الأولى، الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع القوى العالمية في عام 2018.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان ترامب سيقبل عقد مفاوضات غير مباشرة.

والآن، وبينما تنفذ الولايات المتحدة هجمات جوية مكثفة تستهدف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، لا يزال خطر العمل العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني مطروحا على الطاولة.

وقال بزيشكيان، في تصريحات متلفزة خلال اجتماع للحكومة، "نحن لا نتجنب المحادثات، لكن خرق الوعود هو ما سبب لنا مشاكل حتى الآن".

وأضاف بيزيشكيان "يجب أن يثبتوا قدرتهم على بناء الثقة".

ولم يصدر البيت الأبيض أي رد فعل فوري على الإعلان.