الهيئة العامة للعناية بالحرمين تطلق مبادرة لتيسير التحلل من النسك للمعتمرين

(وكالات)

كشفت الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين عن إطلاق خدمة تجريبية جديدة تهدف إلى تسهيل عملية التحلل من النسك للمعتمرين، وذلك من خلال عربات متنقلة تقدم خدمة قص الشعر في الساحات الخارجية للحرم المكي.

ووفقا للهيئة، فإن الخدمة متاحة عند الخروج من باب المروة، مما يسمح للمعتمرين بالاستفادة منها بسهولة ويسر. وتحرص الفرق المشغلة للخدمة على اتباع أعلى معايير النظافة والتعقيم، حيث يتم استخدام أدوات لمرة واحدة فقط لضمان سلامة وصحة المعتمرين.

كما تعمل العربات على التنقل داخل ساحات الحرم، لا سيما خلال أوقات الذروة والازدحام، لتسهيل أداء المناسك دون مشقة.

وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تحسين تجربة المعتمرين والزوار، وتوفير وسائل الراحة والوقاية خلال أداء شعائر العمرة، بما ينسجم مع رؤية المملكة في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.