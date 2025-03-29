واشنطن بوست: ترامب يدفع مستشاريه لتوسيع نطاق سياسة الرسوم الجمركية

وكالات

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن 4 مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع مستشاريه الكبار نحو توسيع نطاق سياسة الرسوم الجمركية.

وقالت المصادر المطلعة، إن "ترامب يواصل الضغط من أجل إجراءات عدوانية تهدف إلى تحول جذري في الاقتصاد الأمريكي".

وذكرت "واشنطن بوست" في تقرير لها، أن ترامب عبر عن ندمه لعدم تطبيق رسوم جمركية أوسع نطاقًا خلال ولايته الأولى ملقيًا باللوم على مستشاريه لإقناعه بالتراجع.

وقال الرئيس الأمريكي لمستشاريه، إن الرسوم الجمركية تمثل مكسبًا للولايات المتحدة إذ ستؤدي لعودة الوظائف في قطاع التصنيع وتضيف تريليونات الدولارات إلى إيرادات الحكومة، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "لم يتضح بعد مدى جدية النظر في فكرة الرسوم الجمركية الشاملة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال، أمس الجمعة، إنه منفتح على إبرام صفقات مع الدول التي ترغب في تجنب الرسوم الجمركية التي يفرضها، لافتًا إلى أنه "سيتعين التفاوض على هذه الاتفاقيات بعدما تعلن إدارته عن الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل المقبل".