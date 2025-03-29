كوريا الجنوبية: ارتفاع قتلى حرائق الغابات إلى 30 شخصا

سول- (د ب أ)

ذكر المقر المركزي لتدابير السلامة و مواجهة الكوارث، أن حصيلة قتلى أسوأ حرائق غابات في تاريخ كوريا الجنوبية ارتفعت إلى ما لا يقل عن 30 شخصا ، في الوقت الذي كثفت فيه الحكومة جهود الإغاثة، وكافحت أجهزة الطوارئ لإخماد الحرائق المتبقية.

وصرح القائم بأعمال الرئيس هان دوك سو، خلال اجتماع لمركز مواجهة الكوارث، اليوم السبت، بأن الحرائق، التي اندلعت في 21 مارس في مقاطعة جيونج سانج الجنوبية، أتت على 50 ألف هكتار من الأراضي، ودمرت 3 آلاف عقار، وأجبرت ما يقرب من 7 آلاف شخص على النزوح من منازلهم إلى ملاجئ مؤقتة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء .

وأضاف هان أنه في حين تم احتواء الحرائق الرئيسية في معظم المناطق، لا يزال خطر اشتعال النيران مجددا قائما، داعيا إلى "التركيز الكامل على دوريات الإطفاء العكسي لمنع تجدد الاشتعال".



أفادت صحيفة ماييل بيزنس الاقتصادية أن رجلاً يبلغ من العمر 57 عاما يخضع للتحقيق بتهمة إشعال حريق في أويسونج، شمال مقاطعة جيونجسانج، أثناء قيامه بحرق أغصان أثناء صيانة مقبرة في 22 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يتم استجوابه في 31 مارس الجاري للاشتباه في انتهاك القانون الكوري الجنوبي الخاص بحماية الغابات.

تُشكّل الحرائق اختبارا رئيسيا لقيادة هان، الذي عاد إلى منصبه الأسبوع الماضي بعد أن ألغى حكم قضائي قرار إيقافه عن العمل في أعقاب فشل الرئيس يون سوك يول في فرض الأحكام العرفية.





