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حزب الله يدعو الحكومة إلى أداء عملي لوقف العدوان ودرء الخطر

08:17 م الجمعة 28 مارس 2025

رئيس كتلة حزب الله البرلمانية

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وكالات

دعا رئيس كتلة حزب الله البرلمانية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التضامن الوطني ودرء الأخطار المحدقة بالبلاد.

وأكد أن المقاومة ملتزمة بعدم خرق وقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة قيام الدولة بواجبها في ردع العدو والتصدي لاعتداءاته.

وأشار إلى أن احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم لا يعكس الواقع، معتبرًا أن الدولة وحدها لا تمتلك القدرة الكافية للدفاع عن لبنان.

وانتقد رئيس كتلة حزب الله البرلمانية بعض الجهات داخل الدولة التي تسعى، وفق تعبيره، إلى ترويج "الانهزام والاستسلام" بين المواطنين.

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رئيس كتلة حزب الله البرلمانية حزب الله الحكومة اللبنانية خرق وقف إطلاق النار وقف العدوان ودرء الخطر
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