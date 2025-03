قتلى وجرحى في انهيار ناطحة سحاب ببانكوك جراء زلزال مدمر ضرب تايلاند وبورما (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

انهارت ناطحة سحاب من 30 طابقا قيد الإنشاء، اليوم الجمعة، في العاصمة التايلاندية بانكوك وعلق 43 عاملا تحت الأنقاض، بحسب ما أفادت الشرطة ومسعفون، بعدما هزّ زلزال قوي المدينة.

وتحوّل المبنى الواقع في شمال العاصمة التايلاندية إلى كومة من الركام في غضون ثوان بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات ومركزه بورما.

وأفادت رئيسة وزراء تايلاند بأنه تم إعلان الطوارئ في بانكوك بعد الزلزال.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة انهيار المبنى، حيث ظهر في اللقطات تصاعد سحابة كثيفة من الغبار، بينما تعالت صرخات المارة الذين فروا من المكان خوفًا من انهيارات أخرى.

