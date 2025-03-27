حقيقة وثيقة زواج بشار الأسد من مستشارته لونا الشبل

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، ما قيل إنها وثيقة تثبت زواج الرئيس السوري السابق بشار الأسد من مستشارته لونا الشبل. وانتشرت الوثيقة بشكل واسع على مواقع التواصل.

ورغم تداولها، فإن التدقيق في تفاصيل الوثيقة يثبت أنها مزورة. إذ قال متابعون إن وثائق الزواج في سوريا لا تتضمن في خاناتها مذهب المتعاقدين والشهود.

كما أن أسماء الشهود التي تضمنتها الوثيقة تثبت عدم صحتها، إذ ورد اسم المسؤول السوري السابق عمار ساعاتي كأحد الشهود، علمًا أن ساعاتي كان زوج لونا الشبل حتى وفاتها في يوليو الماضي إثر تعرضها لحادث سير في العاصمة دمشق.

وقال العديد من المعلقين على الوثيقة، إنه من الواضح أن مزو الوثيقة يرغب في جمع المشاهدات لا أكثر.

ولونا الشبل، إعلامية من محافظة السويداء جنوبي سوريا من مواليد عام 1975، حاصلة على ماجستير في الصحافة والإعلام.

وفي عام 2020، أصدر الرئيس السوري السابق بشار الأسد قرارًا بتسميتها "مستشارة خاصة" في رئاسة الجمهورية.

تزوجت لونا الشبل من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وبعد انفصالها تزوجت من رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وعضو مجلس الشعب عمار ساعاتي.