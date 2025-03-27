خبير سياسي: الليبيون يرفضون التدخلات الأجنبية ومساءلة "الناتو"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الخبير السياسي محمد عمر، إن الجميع في ليبيا يحاول رأب الصدع ولم الشمل من أجل إنهاء الانقسامات الداخلية وأيضًا حل الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية من أجل مستقبل أفضل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية الحدث اليوم، أنه في هذا السياق ظهرت مطالب ليبية رسمية وشعبية بمساءلة حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن تدخله العسكري عام 2011، موضحًا أن ذلك أعاد فتح الجدل بشأن المسؤولية القانونية والأخلاقية للحلف وسط اتهامات باستخدام أسلحة محظورة.

وأوضح، أن هذه المطالب تأتي استنكاراً لصمت حلف الناتو وإنكاره للمسؤولية حول ما يحدث في ليبيا من انقسام سياسي وتدهور اقتصادي وأمني والدمار الذي ألحقه الطيران الحربي الأوروبي بالبنية التحتية الليبية بحجة أن دورهم انتهى فور سقوط نظام القذافي عام 2011 وأن قرارات الأمم المتحدة لم تفرض على الناتو دفع تعويضات أو إعادة الإعمار.

ويرى الخبير السياسي، أن النكران الغربي لم يقتصر على ذلك وحسب بل توجه بإلقاء اللوم على جهات أخرى، حيث حاول خافيير كولومينا، نائب الأمين العام المساعد للناتو للشؤون السياسية، تحويل المسؤولية تجاه جامعة الدول العربية، زاعما أن التدخل جاء استجابة لطلب عربي، في إشارة إلى موافقة الجامعة العربية على فرض حظر جوي آنذاك.

وأوضح أن هذه التصريحات تعتبر محاولة للتهرب من التزاماته القانونية، خاصة مع تصاعد المطالبات الليبية التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن هناك تقارير تعبر عن قلق واشنطن من تداعيات الملف، خاصة مع تقديرات تشير إلى خسائر ليبية فادحة، كما يعتقد أن قضية اعتقال أبو عجيلة المريمي، المتهم في تفجير لوكربي، قد تكون جزءاً من استراتيجية أمريكية لموازنة المطالبات الليبية، حيث تسعى الولايات المتحدة لتعويضات من طرابلس في القضية ذاتها.

واستطرد الخطاب، أنه على الرغم من انتشار مزاعم عن استخدام أسلحة غير تقليدية أدت إلى انتشار الأمراض، إلا أن تلك الادعاءات تفتقر إلى أدلة مستقلة، وتطالب منظمات حقوقية بتحقيق دولي شفاف، بينما يواجه تحديد مسؤولية الناتو تحديات قانونية معقدة مرتبطة بطبيعة العمليات العسكرية والقانون الدولي.

وتوقع الخطاب، أن يشهد الملف تصعيدًا قانونيًا وسياسيًا، خاصة مع إصرار الأطراف الليبية ومن بينها نقابة المحامين وحزب صوت الشعب، على المضي قدماً في المطالبات، وقد يمتد تأثير القضية إلى العلاقات الليبية-الغربية، وإلى مفاهيم المساءلة الدولية، في اختبار حقيقي لمصداقية مبادئ العدالة العالمية.

واختتم حديثه بأن دول الغرب وحلف شمال الأطلسي يعاملون ليبيا على أنه باحة منزلهم الخلفية، مرة يلقون بأسلحتهم الغريبة وينكرون ذلك، ومرة يرغبون في تحويل ليبيا إلى سجن دون سقف للمهاجرين غير الشرعيين، ومرة محطة لضخ الغاز والنفط لدول القارة العجوز.