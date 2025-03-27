وزيرة المالية البريطانية: نعمل مع واشنطن لتجنب تصعيد الحرب التجارية

لندن – (أ ش أ)

قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، اليوم الخميس، إن بريطانيا لا ترغب في تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتعمل بشكل مكثف مع واشنطن لتأمين الإعفاء من الرسوم الجمركية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وسع حربه التجارية العالمية في وقت متأخر من أمس الأربعاء، عندما كشف عن فرض 25% من الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، ما أثار انتقادات وتهديدات بالرد من الحلفاء المتأثرين في الولايات المتحدة.

وأضافت ريفز ـ في تصريحات وفق ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية ـ عندما سُئلت عما إذا كانت بريطانيا ستفرض رسومًا انتقامية ضد الولايات المتحدة: "في الوقت الحالي، نحن لسنا في موقف نرغب فيه في تصعيد هذه الحروب التجارية.. فهي ليست مفيدة لأحد".

وتابعت قائلة "إن تصعيد الرسوم الجمركية سيكون ضارًا بالنسبة لبريطانيا، لكن سيكون ضارًا للولايات المتحدة أيضًا، ولهذا السبب نعمل بشكل مكثف خلال الأيام القادمة لمحاولة تأمين صفقة جيدة لبريطانيا".

وأوضحت ريفز: "أنا أدرك مدى أهمية هذا الأمر".

وتدخل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السيارات والشاحنات الخفيفة حيز التنفيذ في 3 أبريل، وتضاف هذه الرسوم إلى الرسوم التي تم فرضها بالفعل على الصلب والألومنيوم، وعلى السلع القادمة من المكسيك وكندا والصين.

وكانت بريطانيا تأمل في تجنب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، حيث تجادل بأن البلدين يحققان فائضًا تجاريًا مع بعضهما البعض - بما في ذلك السلع والخدمات - بسبب اختلافات في قياس البيانات.





