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نعيم قاسم: الدولة اللبنانية مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

05:35 م الأربعاء 26 مارس 2025

إسرائيل

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وكالات


قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، إن "الدولة اللبنانية مسؤولة عن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية".


وأكد قاسم، أن إسرائيل لم تحقق أهدافها في إنهاء المقاومة في لبنان ولم تتمكن من الوصول إلى نهر الليطاني.


وأضاف أن "عملية طوفان الأقصى قلبت المعادلة وكشفت إسرائيل بأعمالها العدوانية وأنها تعيش أزمة وجود".


وتابع الأمين العام لحزب الله، "هناك مخطط أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين واحتلال أراض في لبنان وسوريا"، مشيرًا إلى أن "هناك صمود أسطوري للشعب الفلسطيني في غزة وقيادات حركة حماس كانوا في مقدمة الشهداء".



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إسرائيل الانتهاكات الإسرائيلية نعيم قاسم
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