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في مشهد غير مألوف.. قاضٍ أمريكي ينشر فيديو وهو يعبئ أسلحة نارية داخل مكتبه

07:23 م الإثنين 24 مارس 2025

قاضٍ أمريكي ينشر فيديو وهو يعبئ أسلحة

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وكالات

تداول أمريكيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقاض بمحكمة استئناف أمريكية وهو يعبئ أسلحة نارية داخل مكتبه في مشهد غير مألوف.

ونشر القاضي لورانس فاندايك مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" وهو يقدم عرضًا للأسلحة النارية في غرفته مع وجود بندقية AK مثبتة، كجزء من معارضته على حكم أيد الحظر الذي فرضته ولاية كاليفورنيا على مخازن الأسلحة التي تحتوي على أكثر من 10 طلقات من الذخيرة.

وقال فاندايك في الفيديو، "لقد شرحت كل هذا في البداية كتابيًا، برأيي، ولكن خطر ببالي أن أعرض في هذه الحالة أكثر فعالية من الإخبار ".

وكانت محكمة استئناف فيدرالية قد أقرت الحظر الذي فرضته ولاية كاليفورنيا على مخازن الأسلحة التي تتسع لأكثر من عشر طلقات، ما دفع القاضي فاندايك للاعتراض على القرار من خلال مقطع الفيديو.

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أسلحة نارية قاضٍ أمريكي
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