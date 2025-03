في مشهد غير مألوف.. قاضٍ أمريكي ينشر فيديو وهو يعبئ أسلحة نارية داخل مكتبه

وكالات

تداول أمريكيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقاض بمحكمة استئناف أمريكية وهو يعبئ أسلحة نارية داخل مكتبه في مشهد غير مألوف.

ونشر القاضي لورانس فاندايك مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" وهو يقدم عرضًا للأسلحة النارية في غرفته مع وجود بندقية AK مثبتة، كجزء من معارضته على حكم أيد الحظر الذي فرضته ولاية كاليفورنيا على مخازن الأسلحة التي تحتوي على أكثر من 10 طلقات من الذخيرة.

Ninth Circuit Judge Lawrence VanDyke recorded himself giving a firearms demo in his chambers as part of his dissent in a Second Amendment case today. pic.twitter.com/eLTpDwmfLa