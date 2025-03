من داخل سجنه.. إمام أوغلو يزف أخبارًا سعيدة لأنصاره

وكالات

نشر رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، مساء الأحد، منشورًا عبر حسابه على منصة "إكس"، أعرب فيه عن سعادته الكبيرة بالمشاركة القياسية في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزب الشعب الجمهوري، رغم احتجازه في سجن سيليفري.

وقال إمام أوغلو: "من سجن سيليڤري، أود أن أشارككم بعض الأخبار التي تجعلني سعيدًا جدًا. لقد شهدنا مستوى قياسيًا من المشاركة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزبنا، حزب الشعب الجمهوري".

وأضاف أن "15 مليون مواطن أدلوا بأصواتهم، وعشرات الملايين من الأتراك، الذين يعانون من قمع الحكومة، والانهيار الاقتصادي، وانعدام القانون، سارعوا إلى صناديق الاقتراع وقالوا لأردوغان: 'كفى'".

واختتم رسالته بتوجيه تحية إلى أنصاره الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة دعمًا له، مؤكدًا أن "صندوق الاقتراع قادم، وستوجه الأمة لهذه الحكومة صفعة لا تُنسى".

Millions of voters across Türkiye and abroad are rushing to the polls to my support in the CHP's presidential primary election. With overwhelming turnout, voting hours have been extended in key locations like Saraçhane until 08:30 PM, where citizens from all walks of life are… pic.twitter.com/s1VfXC0bH2