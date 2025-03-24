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من داخل سجنه.. إمام أوغلو يزف أخبارًا سعيدة لأنصاره

01:42 م الإثنين 24 مارس 2025

أكرم إمام أوغلو

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وكالات

نشر رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، مساء الأحد، منشورًا عبر حسابه على منصة "إكس"، أعرب فيه عن سعادته الكبيرة بالمشاركة القياسية في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزب الشعب الجمهوري، رغم احتجازه في سجن سيليفري.

وقال إمام أوغلو: "من سجن سيليڤري، أود أن أشارككم بعض الأخبار التي تجعلني سعيدًا جدًا. لقد شهدنا مستوى قياسيًا من المشاركة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزبنا، حزب الشعب الجمهوري".

وأضاف أن "15 مليون مواطن أدلوا بأصواتهم، وعشرات الملايين من الأتراك، الذين يعانون من قمع الحكومة، والانهيار الاقتصادي، وانعدام القانون، سارعوا إلى صناديق الاقتراع وقالوا لأردوغان: 'كفى'".

واختتم رسالته بتوجيه تحية إلى أنصاره الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة دعمًا له، مؤكدًا أن "صندوق الاقتراع قادم، وستوجه الأمة لهذه الحكومة صفعة لا تُنسى".

وأجرى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، تصويتًا تمهيديًا لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يُعتبر إمام أوغلو المرشح الأبرز للحزب، في حال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو أمر لا يمكن أن يحدث إلا بموافقة 360 نائبًا في البرلمان.

وتزامن ذلك مع تصاعد الغضب الشعبي عقب اعتقال إمام أوغلو، حيث شهدت مدينة إسطنبول ومدن تركية أخرى تظاهرات واسعة رفضًا لقرار احتجازه، وسط حملة اعتقالات طالت المئات من مؤيديه.

وكانت قناة Sözcü التركية قد أفادت يوم الأحد بأن محكمة في تركيا أصدرت قرارًا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، للاشتباه في تورطه في قضايا فساد، في حين رفضت المحكمة طلب اعتقاله في إطار تحقيق منفصل يتعلق بقضية إرهاب، وفقًا لما نقلته صحيفة Star عن مصادر رسمية.

وشهدت مدينة إسطنبول وعدة مدن تركية تظاهرات منددة باعتقال إمام أوغلو وسط حملة اعتقالات طالت المئات من مؤيديه.

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أكرم إمام أوغلو إسطنبول سجن سيليفري
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