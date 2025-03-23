إسرائيل تُعلن اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن سلاح الجو اعترض صاروخًا تم إطلاقه من اليمن قبل أن يصل إلى الأجواء الإسرائيلية، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل الأراضي المحتلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن إطلاق صفارات الإنذار جرى وفقًا للبروتوكولات العسكرية المعتمدة، في ظل استمرار التهديدات الصاروخية.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) تنفيذ هجوم بصاروخ باليستي فرط صوتي أُطلق نحو مطار بن جوريون في تل أبيب، حيث أكد المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع أن الصاروخ من طراز "فلسطين 2" استهدف المطار في منطقة يافا المحتلة.

وتشهد المنطقة تصعيدًا متزايدًا في الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تستهدف مواقع إسرائيلية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد التوترات الإقليمية.