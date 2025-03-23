إعلان

إسرائيل تُعلن اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن

10:30 ص الأحد 23 مارس 2025

إسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن سلاح الجو اعترض صاروخًا تم إطلاقه من اليمن قبل أن يصل إلى الأجواء الإسرائيلية، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل الأراضي المحتلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن إطلاق صفارات الإنذار جرى وفقًا للبروتوكولات العسكرية المعتمدة، في ظل استمرار التهديدات الصاروخية.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) تنفيذ هجوم بصاروخ باليستي فرط صوتي أُطلق نحو مطار بن جوريون في تل أبيب، حيث أكد المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع أن الصاروخ من طراز "فلسطين 2" استهدف المطار في منطقة يافا المحتلة.

وتشهد المنطقة تصعيدًا متزايدًا في الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تستهدف مواقع إسرائيلية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد التوترات الإقليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل اليمن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تحولت لمناطق قتال خطرة".. جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان جنوب غزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ترفع الكوليسترول وتسبب أمراض القلب.. أسوأ 5 أطعمة يمكنك تناولها على الإفطار
ما أفضل الأدعية في العشر الأواخر من رمضان.. أمين الفتوى يجيب