"ما تحقق قد ينقلب لو خسرناها".. ماذا قال مبعوث ترامب عن مصر في مقابلته أمس؟

أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، أن حماس تريد البقاء في غزة وحكم القطاع، معتبرًا أن ذلك "أمر غير مقبول".

وقال ويتكوف خلال مقابلة مع المذيع تاكر كارلسون على منصة "إكس": "ما نقبله بالنسبة لحماس هو ضرورة نزع سلاحها، ثم ربما يمكنها البقاء في غزة لفترة قصيرة"، مضيفًا "لا يمكننا أن نسمح بأن تحكم حماس غزة، وإلا فسيكون هناك 7 أكتوبر كل بضع سنوات".

وتطرق المذيع الأمريكي في أسئلته لـ"ويتكوف" إلى وضع المنطقة العربية في ظل الحرب الحالية على غزة، فوجه سؤالا إلى مبعوث ترامب قائلا: "هناك قلق كبير، أنت تعلمه، ينتاب كثير من دول الجوار من أن الصراع في غزة فقد قُتل كثير من الناس والكثير من الأطفال، وهذا يؤجج مشاعر الغضب في شعوب بعض هذه الدول وخاصة مصر والأردن إلى درجة أن حكومات هذه الدول قد تنهار وتتسبب في انهيار عارم وخاصة في أوروبا، هل هذا عامل قلق؟.

فأجاب مبعوث ترامب للشرب الأوسط: " نعم هذا عامل ضخم، أعتقد أن الملك عبدالله في الأردن قام بعمل رائع.. عمل مدهش، في إيجاد طريقة لكيفية التعامل مع هذا التخوف من عدم الاستقرار، لكن أعتقد أنه محظوظ في ذلك. أما مصر فهي نقطة ملتهبة. فكل ما تحقق لنا في المنطقة، مثل التخلص من السنوار ونصرالله وغيرهما، قد ينقلب رأساً على عقب لو خسرنا مصر".

وأضاف مبعوث ترامب للشرق الأوسط: "صحيح أن ما تحقق في سوريا من التخلص من الأسد إنجاز كبير في المنطقة لم يكن أحد يتوقعه بسرعة، لكن مصر وضعها مقلق، فمعدلات البطالة مرتفعة وتصل بين الشباب لنسبة 45% ولا يمكن لبلد أن يبقى بهذا الوضع، وهم مفلسون إلى حد كبير، ويحتاجون للكثير من العون. ولو وقع حدث سيء بمصر فسيأخذنا ذلك للوراء كثيراً".

وتحدث ويتكوف عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن "السمعة التي يحصل عليها نتنياهو هي أنه مهتم بالقتال أكثر من الأسرى"، مضيفًا "أعتقد أن نتنياهو يريد استعادة الأسرى، لكنه يعتقد أن الضغط على حماس هو السبيل الوحيد لذلك".

وتابع ويتكوف قائلًا: "نتنياهو يشعر أنه يفعل الشيء الصحيح، وأعتقد أنه يعارض في ذلك الرأي العام الذي يريد استعادة الأسرى"، موضحًا: "نحن في مفاوضات الآن ربما لوقف بعض هذه الغارات الإسرائيلية وربما حل هذا الصراع عبر الحوار".

وأكد: "سياستنا هي أنه لا يمكن لحماس البقاء في غزة، وهذه سياسة الرئيس"، كما ادعى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط أن واشنطن قدمت مقترحًا لحماس خلال القمة العربية، لكن الحركة رفضته في اليوم التالي، ما اعتبرته الولايات المتحدة "غير مقبول". إذ قال: "المقبول لنا أن تنزع حماس سلاحها وربما تبقى هناك لبعض الوقت، لكن لا نقبل بحماس في غزة".

