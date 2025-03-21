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كاتس: أصدرت تعليمات للجيش بالاستيلاء على مزيد من أراضي غزة

11:21 ص الجمعة 21 مارس 2025

يسرائيل كاتس

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وكالات

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستيلاء على مزيد من الأراضي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغط على حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وقال كاتس، في تصريحات اليوم، إن "كلما استمرت حماس في رفض إطلاق سراح الأسرى، ستفقد مزيدًا من أراضي غزة"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية لتحقيق أهدافه المعلنة.

وتأتي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في ظل تصاعد العمليات العسكرية في القطاع، واستمرار الجمود في مفاوضات تبادل الأسرى، وسط تحذيرات دولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

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