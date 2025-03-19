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بعد 9 أشهر في الفضاء.. عودة رائدي فضاء أمريكيين إلى الأرض (فيديو)

03:19 م الأربعاء 19 مارس 2025

عودة رائدي فضاء أمريكيين إلى الأرض

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(وكالات)

عاد رائدا الفضاء الأمريكيان بوتش ويلمور وسوني ويليامز إلى الأرض، على متن مركبة "سبيس إكس كرو دراجون"، حيث هبطا قبالة ساحل فلوريدا، وفقًا للقطات مباشرة بثتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، وذلك بعد تسعة أشهر من بقائهما في محطة الفضاء الدولية.

وكان من المفترض أن تستمر مهمة ويليامز وويلمور أسبوعًا واحدًا فقط، بعدما وصلا إلى المحطة في يونيو الماضي على متن أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة بوينج. لكن مشكلات فنية في المركبة حالت دون عودتهما في الموعد المحدد، مما أجبرهما على البقاء في الفضاء لعدة أشهر إضافية.

وفي سبتمبر الماضي، وصل رائدا الفضاء هيج وجوربونوف إلى المحطة على متن "سبيس إكس كرو دراجون"، مما أتاح مقعدين شاغرين لعودة ويليامز وويلمور.

ويُعد ويليامز وويلمور من رائدي الفضاء المخضرمين، حيث سبق لهما المشاركة في مهمات فضائية عديدة، ويتمتعان بخبرة واسعة في التعامل مع بيئة الفضاء، ما ساعدهما على التأقلم مع فترة الإقامة غير المخطط لها.

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عودة رائدي فضاء أمريكيين الفضاء وتش ويلمور سوني ويليامز
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