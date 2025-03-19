بعد 9 أشهر في الفضاء.. عودة رائدي فضاء أمريكيين إلى الأرض (فيديو)

(وكالات)

عاد رائدا الفضاء الأمريكيان بوتش ويلمور وسوني ويليامز إلى الأرض، على متن مركبة "سبيس إكس كرو دراجون"، حيث هبطا قبالة ساحل فلوريدا، وفقًا للقطات مباشرة بثتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، وذلك بعد تسعة أشهر من بقائهما في محطة الفضاء الدولية.

وكان من المفترض أن تستمر مهمة ويليامز وويلمور أسبوعًا واحدًا فقط، بعدما وصلا إلى المحطة في يونيو الماضي على متن أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة بوينج. لكن مشكلات فنية في المركبة حالت دون عودتهما في الموعد المحدد، مما أجبرهما على البقاء في الفضاء لعدة أشهر إضافية.

#WATCH | Being stranded at the International Space Station for 9 months, Sunita Williams is back on Earth with a smile



Today, NASA's SpaceX Crew-9 - astronauts Nick Hague, Butch Wilmore, Sunita Williams, and Roscosmos cosmonaut Aleksandr Gorbunov returned to Earth after the… pic.twitter.com/mdZIQTG4SN — ANI (@ANI) March 18, 2025

وفي سبتمبر الماضي، وصل رائدا الفضاء هيج وجوربونوف إلى المحطة على متن "سبيس إكس كرو دراجون"، مما أتاح مقعدين شاغرين لعودة ويليامز وويلمور.

#WATCH | NASA's SpaceX Crew-9 - astronauts Nick Hague, Butch Wilmore, Sunita Williams, and Roscosmos cosmonaut Aleksandr Gorbunov wave, smile as they are back on Earth after the successful Splashdown of the SpaceX Dragon spacecraft carrying Crew-9 at Tallahassee, Florida.



Butch… pic.twitter.com/afkFCCRn7U — ANI (@ANI) March 18, 2025

ويُعد ويليامز وويلمور من رائدي الفضاء المخضرمين، حيث سبق لهما المشاركة في مهمات فضائية عديدة، ويتمتعان بخبرة واسعة في التعامل مع بيئة الفضاء، ما ساعدهما على التأقلم مع فترة الإقامة غير المخطط لها.