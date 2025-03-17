هيئة البث: لدى حماس 25 ألف مقاتل وللجهاد 5 آلاف

وكالات

أفادت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية بأن الفصائل الفلسطينية تستعد لاستئناف القتال، حيث شملت استعداداتها إعادة بناء قيادات ميدانية تضررت جراء الهجمات السابقة بينما تم توزيع أسلحة جديدة وإقامة مواقع عسكرية على الأرض.

وأوضحت المصادر أنه لا تقدم ملحوظًا في المفاوضات مع حركة حماس حتى الآن، مع الإشارة إلى أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو العودة للقتال.

وبحسب المعلومات، فإن حماس تمتلك حاليًا نحو 25 ألف مقاتل، بينما تقدر قوة حركة الجهاد الإسلامي بحوالي 5 آلاف مقاتل.

وفي الأسبوعين الماضيين، رصد الجيش الإسرائيلي تحركات مكثفة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة استعدادًا لاستئناف القتال.

وفي سياق متصل، أكد مشاركون في اجتماع الكابينت الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لتنفيذ نفس السياسات التي اتبعها في فترات سابقة.

وبينما كان نتنياهو قد زار واشنطن مؤخرًا، أخبر وزراءه بأن إقالات ترامب الأخيرة هي بمثابة "تنظيف الممرات"، ما يعكس تأثير سياسات الرئيس الأمريكي في القرارات التي يتخذها رئيس الحكومة الإسرائيلية.