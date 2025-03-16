زيلينسكي يتهم روسيا بعدم إبداء اهتمام بالسلام مع استمرار الغارات الجوية

(د ب أ)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بعدم إبداء أي اهتمام بإنهاء الحرب، مشيرا إلى استمرار موجة الغارات الجوية الروسية على المدن الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، في منشور على تطبيق إكس، إن "أولئك الذين يريدون إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن لا يتصرفون بهذه الطريقة"، في إشارة إلى رغبة موسكو المزعومة لوقف القتال.

وكتب زيلينسكي أنه خلال الأسبوع الماضي "أطلق الروس أكثر من 1020 طائرة مسيرة هجومية، وما يقرب من 1360 قنبلة جوية موجهة، وأكثر من 10 صواريخ من مختلف الأنواع."

وفي حين وافق زيلينسكي من حيث المبدأ على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما اقترحته الولايات المتحدة، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شروطا للاتفاق ولم يخفف من مطالبه.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أيضا بأن أوكرانيا شنت ضربات متكررة بطائرات مسيرة ضد روسيا.

ودعا زيلينسكي حلفاء أوكرانيا الدوليين إلى مواصلة تزويدها بأنظمة دفاع جوي لتوفير حماية أفضل البلاد، بينما حث أوروبا والولايات المتحدة على ممارسة ضغط موحد على روسيا لإنهاء الحرب والسعي نحو سلام عادل ودائم.

وأضاف أن "ثمة حاجة إلى إجراءات حاسمة، بما في ذلك العقوبات التي يجب ليس فقط الإبقاء عليها بل أيضا تعزيزها بشكل مستمر".