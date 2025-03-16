رئيس الأركان الإسرائيلي السابق في تسريب: حماس خدعتنا وتستحق الإشادة.. لم نتوقع 7 أكتوبر

(وكالات)

كشفت تسجيلات صوتية مسربة لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي عن اعترافه بأن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نجحت في خداع إسرائيل بشكل كامل قبل هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه أكبر فشل استخباراتي وعسكري في تاريخ إسرائيل.

وجاءت هذه التصريحات في تسجيلات نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، بعد مغادرة هاليفي منصبه أوائل مارس الجاري، ليحل محله إيال زامير.

وفي التسجيلات، قال هاليفي: "ليس لدي خيار سوى الإشادة بـ(حماس) على الخداع الذي مارسته ضدنا قبل 7 أكتوبر".

وأضاف: "لقد استخدموا أعمال الشغب والانشغال بالجانب الإنساني لتخديرنا والاستعداد للهجوم، ونجحوا في ذلك".

وكان هاليفي يشير بـ "أعمال الشغب" إلى الاحتجاجات الفلسطينية قرب السياج الفاصل مع غزة في السنوات التي سبقت الهجوم، والتي خرجت للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار عن القطاع.

وتابع قائلاً: "في جميع التدريبات التي أجريناها، وفي جميع المناقشات، لم نعتقد أن 5% مما حدث في السابع من أكتوبر يمكن أن يحدث".

وكان هاليفي قد أعلن استقالته في يناير 2024، متحملاً المسؤولية عن الفشل في منع هجوم "حماس"، قبل أن يغادر منصبه رسميًا في 6 مارس الجاري.