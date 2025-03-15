الرئيس الأوكراني يعين فريق تفاوض لمحادثات سلام محتملة مع روسيا

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعيين فريق تفاوض لمحادثات سلام محتملة، مضيفًا "نحضر لخطة عمل توصلنا لسلام عادل ومستدام يصب في مصلحة الجميع".

وعين زيلينسكي، مدير مكتبه الرئاسي أندريه يرماك رئيسًا للوفد التفاوضي، وسيضم الوفد أيضًا وزير الخارجية أندريه سيبيجا ووزير الدفاع رستم عمروف ونائب مدير المكتب الرئاسي بافلو باليسا بصفة أعضاء، حسب وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب).

وقال زيلينسكي، إنه على شركاء كييف الغربيين تحديد موقفهم بوضوح تجاه الضمانات الأمنية بما في ذلك تمركز وحدة عسكرية على الأراضي الأوكرانية، مشيرًا إلى أن تمركز وحدة عسكرية يعد ضمان أمني لأوكرانيا وأوربا.

وتابع: "سيكون لنا نصيب من أموال دعم دفاعات الاتحاد الأوروبي.. ويعتمد أمن أوكرانيا ومستقبل أوروبا على زيادة أعداد قواتنا وليس تخفيضها".

ولفت الرئيس الأوكراني، إلى أن هناك عقوبات جديدة ويجب على روسيا أن تظهر استعدادها لوقف الحرب، موضحًا أن محاصرة القوات الأوكرانية كذبة أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي، إن روسيا لا تتعامل بجدية مع عرض السلام، مشيرًا إلى أنه يجب ألا يمنع الفيتو الروسي من انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد زيلينسكي أن كييف لن تعترف بملكية روسيا للأراضي الأوكرانية التي احتلتها.

ووافقت أوكرانيا على الهدنة التي اقترحها الوفد الأمريكي خلال المحادثات التي تمت في السعودية يوم 11 مارس، على وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد.

واتهم زيلينسكي، روسيا بأنها تبحث الآن عن ذرائع مختلفة لتجنب إنهاء الحرب، كما رأى أن التلاعب الروسي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، أن موسكو توافق على المقترحات المتعلقة بإنهاء الأعمال القتالية، ولكن بشرط أن يؤدي ذلك إلى تحقيق سلام دائم ويعالج جذور الأزمة.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تؤيد وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا مع أوكرانيا، لكنه أضاف أن السؤال الأهم هو كيفية استغلال هذه الفترة.