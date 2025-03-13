بعد سنوات.. الكويت تفرج عن سجناء أمريكيين اتهموا بالتجارة بالمخدرات

(وكالات)

أفرجت السلطات الكويتية عن مجموعة من السجناء الأمريكيين، من بينهم عدد من قدامى المحاربين ومقاولين عسكريين، كانوا محتجزين لسنوات بعد توجيه اتهامات لهم بالتورط في جرائم لها علاقة بالمخدرات.

وجاء الإفراج عنهم عقب زيارة قام بها آدم بولر، المبعوث الخاص لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشؤون الرهائن، ضمن مساعي الولايات المتحدة لإعادة مواطنيها المحتجزين في الخارج.

وشهدت عملية الإطلاق ترتيبات خاصة، حيث سافر المستشار الأمريكي جوناثان فرانكس إلى الكويت للمساهمة في تأمين الإفراج عنهم، ورافق ستة من المفرج عنهم إلى نيويورك.

وفي بيان له، عبر فرانكس عن شكره للحكومة الكويتية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لقيت ترحيبًا كبيرًا من قبل السجناء المحررين وعائلاتهم، معربًا عن أمله في الإفراج عن أمريكيين آخرين قريبًا.

ورغم ذلك، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية، كما لم تعلن الكويت عن العملية عبر وكالات الأنباء الرسمية.

إضافة لذلك لم يكن المفرج عنهم مصنفين ضمن قائمة "المحتجزين ظلمًا"، وهو التصنيف الذي يمنح لبعض الأمريكيين المسجونين في الخارج ويؤهلهم للحصول على متابعة مباشرة من المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن.

في هذا السياق، قال فرانكس: "لسنوات، بقي هؤلاء الأمريكيون خلف القضبان نتيجة سياسات خاطئة كانت موجودة قبل تولي ترامب"، وأضاف "لكن هذه الخطوة تؤكد أن التركيز على استعادة المواطنين الذي تتبناه الإدارة الحالية يمثل أولوية بالنسبة لنا والذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية".