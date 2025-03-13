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موسكو: اجتماع ممثلي روسيا مع المفاوضين الأمريكيين يعقد اليوم

11:24 ص الخميس 13 مارس 2025

دميتري بيسكوف

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، الخميس، إن اجتماع ممثلي روسيا مع المفاوضين الأمريكيين يعقد اليوم.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن موسكو تابعت عن كثب اجتماع ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا في جدة.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المفاوضين الأمريكيين بشأن أوكرانيا في طريقهم إلى روسيا ومن المقرر إجراء مشاورات.

وأكد بيسكوف، أن المناطق التي أدرجت ضمن الأراضي الروسية تعتبر وفقا للدستور مناطق تابعة لموسكو وهذا واقع لا جدل فيه، مضيفا "سندرس موقفنا بشأن أوكرانيا بعد تلقي المعلومات من ممثلي الولايات المتحدة".

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دميتري بيسكوف المفاوضين الأمريكيين
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