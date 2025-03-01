عالم سياسة ألماني: فضيحة اجتماع ترامب وزيلينسكي سارت وفق السيناريو

برلين- (د ب أ)

يعتقد الخبير السياسي الألماني، توماس يجر، أن الفضيحة التي أثيرت في الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كانت عملا مخططا له من قبل ترامب.

وقال يجر في تصريحات لمحطة "إن تي في" الألمانية التلفزيونية، اليوم السبت: "وقف نجم تلفزيون الواقع دونالد ترامب وفعل بالضبط ما يمكنه فعله: الإجهاز على شخص ما أمام الكاميرا. كانت هذه سمته المميزة لفترة طويلة، وقد خطط لها بالكامل".

ويرى يجر أن زيلينسكي وقع في الفخ، وقال عن الاجتماع في البيت الأبيض: "هذه ليست مصادفة، وهذا ليس استفزازا. تم تنفيذ السيناريو هناك".

ووجه ترامب اتهامات خطيرة لنظيره الأوكراني أمام الكاميرات، واتهمه - من بين أمور أخرى - بالمخاطرة باندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولونيا إلى الضغوط الروسية على ترامب، وقال: "في الأيام الأخيرة، أصبح من الواضح للغاية أن ترامب لا يحقق أي تقدم في محاولته لإنهاء هذه الحرب بطريقة أو بأخرى، وذلك لأن روسيا هي التي تملي الشروط".

وأضاف يجر أن ترامب هو رجل فلاديمير بوتين في البيت الأبيض، لكن علاقة بوتين مع ترامب لا تحظى بقبول جيد من قبل الشعب الأمريكي، إذ أنهم لا يثقون ببوتين.

وأوضح يجر أنه لهذا السبب خطط ترامب للإذلال، وقال: "عليه إذلال أوكرانيا، عليه إذلال زيلينسكي، حتى يتمكن من إقناع الشعب الأمريكي أنه يطرح اقتراحا لإنهاء هذه الحرب، وهو ما يعني في نهاية المطاف استسلام أوكرانيا، التي - وهذه هي نتيجة ذلك المساء - لا تستحق ببساطة أن تدعمها الولايات المتحدة بعد الآن"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي لجأ إلى هذا السيناريو لأنه رأى أنه لم يحقق أي تقدم في مفاوضات السلام.