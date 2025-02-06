لضمان حقوق الطفل.. حظر عمليات التحول الجنسي للقاصرين في الأرجنتين

وكالات

أعلنت الرئاسة الأرجنتينية، اليوم الخميس، حظر العمليات الجراحية والعلاج الهرموني للتحول الجنسي للأطفال والمراهقين، وفقا لروسيا اليوم.

قال المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية مانويل أدورني، إن الحكومة قررت تعديل القانون حول الهوية الجندرية وحظر العلاج والعمليات الجراحية لتحويل الجسد للقاصرين.

وأشار إلى أن القانون قبل التعديل كان يسمح بالتحول الجنسي للتكيف مع الجنس الذي ينسب الشخص نفسه إليه، ليس فقط للبالغين، بل وللأشخاص دون الـ 18 عاما من العمر.

وأضاف أن الأطفال والمراهقين يحتاجون إلى السماح من والديهم لإجراء العملية، ويمكن لهم التوجه إلى القضاء في حال رفض الوالدين السماح بذلك.

واعتبر أدورني أن مثل هذه التدخلات تشكل مخاطر على الصحة الجسدية والنفسية للطفل، وكثيرا ما تكون نتائج مثل هذا العلاج لا رجعة فيها.

وأضاف أن "مسؤولية الدولة ضمان حقوق الأطفال، وهذه هي خطوة في هذا الاتجاه"، مشيرا إلى أن قرارات مماثلة تتخذ في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.