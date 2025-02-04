أكسيوس: ترامب لا يثق بنتنياهو

وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله، إن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحسنت، لافتا إلى أن ترامب لا يثق بنتنياهو ولديه تعاطف مع الفلسطينيين.

وأضاف المصدر، أن ترامب منح نتنياهو شرف أن يكون أول زعيم أجنبي يزور البيت الأبيض منذ تنصيبه.

وأوضح أنه قبل الاجتماع، عمل نتنياهو ومساعدوه على إجراء "تحضيرات" كبيرة ورفعوا التوقعات بشأن ما يمكنهم إنجازه، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحد قبل التوجه إلى واشنطن: "أعتقد أنه من خلال العمل بشكل وثيق مع الرئيس ترامب، يمكننا إعادة رسم (الشرق الأوسط) بشكل أكبر وإلى الأفضل".

ولفت المصدر إلى أنه من المتوقع أن يكون لنتائج الاجتماع تأثير مباشر على المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، فإنه يريد إقناع ترامب بعدم إجباره على تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، ويأمل بدلًا من ذلك أن يحصل على مزيد من الوقت لتفكيك حماس.

كما سيناقش ترامب ونتنياهو القضية النووية الإيرانية، وقد أعرب ترامب عن رغبته في محاولة التوصل إلى اتفاق مع إيران يجعل العمل العسكري الإسرائيلي غير ضروري، حسب ما أفاد به المصدر.

ويريد نتنياهو الحصول على تأكيدات من ترامب بأنه سيزوده بالأسلحة التي تحتاجها إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية بشكل مستقل إذا فشلت الدبلوماسية.