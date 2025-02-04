وزير الخارجية: يجب خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لتحقيق الأمن

وكالات



تناول وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي هاكان فيدان ملفات عدة منها الأوضاع في غزة والضفة الغربية وسوريا وليبيا.



و أكد عبدالعاطي وفيدان أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار تعزيز الحل الليبي، فضلًا عن أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يحقق أمنها.



كما بحث الوزيران الأوضاع في سوريا، حيث قال عبدالعاطي إن استقرار وأمن وسيادة ووحدة سوريا أولويات مصر الأساسية.



وتابع وزير الخارجية، "اتفقنا على ضرورة إطلاق عملية سياسية حقيقية شاملة في سوريا"، مؤكدًا أهمية ألا تكون سوريا مركزًا للتحريض أو التهديد لأي دولة من دول الجوار.



وأوضح عبدالعاطي أنه بحث مع فيدان، أيضًا الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأكدا رفض أي محاولات لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.



واستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، نظيره بدر عبد العاطي في العاصمة أنقرة.





