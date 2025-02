بعد المكسيك.. ترامب يعلّق الرسوم الجمركية على كندا لمدة 30 يومًا

وكالات

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الولايات المتحدة علقت لمدة 30 يوما فرض رسوم جمركية على كندا.

وكتب ترودو على صفحته الشخصية بموقع إكس: "لقد أجريت للتو مكالمة جيدة مع الرئيس ترامب. تنفذ كندا خطتنا الحدودية التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار - تعزيز الحدود بمروحيات جديدة وتكنولوجيا وأفراد، وتعزيز التنسيق مع شركائنا الأمريكيين، وزيادة الموارد لوقف تدفق الفنتانيل. يعمل ما يقرب من 10000 فرد من أفراد الخطوط الأمامية على حماية الحدود".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي على صفحته بموقع إكس: "بالإضافة إلى ذلك، أعلنت كندا عن تعهدات جديدة بتعيين مسؤول عن مكافحة الفنتانيل، وسنقوم بإدراج الكارتلات في قائمة الإرهابيين، وسنعمل على ضمان مراقبة الحدود على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وسنطلق قوة ضاربة مشتركة بين كندا والولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والفنتانيل وغسيل الأموال".

وتابع رئيس وزراء كندا: "كما وقعت على توجيه استخباراتي جديد بشأن الجريمة المنظمة والفنتانيل وسندعمه بمبلغ 200 مليون دولار. كما سيتم إيقاف التعريفات المقترحة مؤقتًا لمدة 30 يومًا على الأقل أثناء عملنا معًا".

