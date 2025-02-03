ترامب ينشر فيديو لضربات أمريكية على أهداف في الصومال

ضربات أمريكية على أهداف في الصومال أرشيفية

وكالات

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، مقطع فيديو يظهر الغارات الجوية التي شنتها القوات الأمريكية على أهداف في الصومال.

وقال ترامب السبت الماضي، على حسابه في منصة "إكس": "هذا الصباح أمرت بشن ضربات جوية عسكرية دقيقة على مخطط هجوم داعش الكبير والإرهابيين الآخرين الذين جندهم وقادهم في الصومال".

وأضاف: "هؤلاء القتلة، الذين وجدناهم مختبئين في الكهوف، هددوا الولايات المتحدة وحلفائها".

وتابع: "دمرت الضربات الكهوف التي يعيشون فيها، وقتلت العديد من الإرهابيين دون إلحاق أي ضرر بالمدنيين بأي شكل من الأشكال".

وأوضح: "لقد استهدف جيشنا مخطط هجوم داعش هذا لسنوات، لكن بايدن ورفاقه لم يتحركوا بسرعة كافية لإنجاز المهمة. لقد فعلت ذلك!"

وختم بالقول: "الرسالة إلى داعش والآخرين الذين قد يهاجمون الأمريكيين هي: سنعثر عليكم، وسنقتلكم!"