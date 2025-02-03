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ترامب ينشر فيديو لضربات أمريكية على أهداف في الصومال

08:38 م الإثنين 03 فبراير 2025

ضربات أمريكية على أهداف في الصومال أرشيفية

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وكالات

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، مقطع فيديو يظهر الغارات الجوية التي شنتها القوات الأمريكية على أهداف في الصومال.

وقال ترامب السبت الماضي، على حسابه في منصة "إكس": "هذا الصباح أمرت بشن ضربات جوية عسكرية دقيقة على مخطط هجوم داعش الكبير والإرهابيين الآخرين الذين جندهم وقادهم في الصومال".

وأضاف: "هؤلاء القتلة، الذين وجدناهم مختبئين في الكهوف، هددوا الولايات المتحدة وحلفائها".

وتابع: "دمرت الضربات الكهوف التي يعيشون فيها، وقتلت العديد من الإرهابيين دون إلحاق أي ضرر بالمدنيين بأي شكل من الأشكال".

وأوضح: "لقد استهدف جيشنا مخطط هجوم داعش هذا لسنوات، لكن بايدن ورفاقه لم يتحركوا بسرعة كافية لإنجاز المهمة. لقد فعلت ذلك!"

وختم بالقول: "الرسالة إلى داعش والآخرين الذين قد يهاجمون الأمريكيين هي: سنعثر عليكم، وسنقتلكم!"

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