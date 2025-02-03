بسبب الحرب.. 82 ألف إسرائيلي هاجروا للخارج في عام 2024

وكالات

قال مركز أبحاث الكنيست الإسرائيلي، إن عام 2024 شهد هجرة 82 ألف إسرائيلي إلى الخارج، وهو أعلى بنحو 50% من نسبة الهجرة في عام 2023.

وأضاف أن عدد المهاجرين الجدد القادمين لإسرائيل انخفض بنحو 15 ألف مهاجر عن عام 2023، إذ أن هاجر 15% من المهاجرين القادمين إلى إسرائيل بين عامي 2019-2023 إلى الخارج.

وتابع، نتيجة لارتفاع نسبة الهجرة العكسية انخفض معدل نمو السكان في إسرائيل من 1.6% عام 2023 إلى 1.1% عام 2024، حيث ازدادت الهجرة العكسية خلال عام 2024 بسبب الحرب وتردي الوضع الأمني.