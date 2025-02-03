إعلان

بسبب الحرب.. 82 ألف إسرائيلي هاجروا للخارج في عام 2024

08:30 م الإثنين 03 فبراير 2025

هجرة إسرائيليين للخارج أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال مركز أبحاث الكنيست الإسرائيلي، إن عام 2024 شهد هجرة 82 ألف إسرائيلي إلى الخارج، وهو أعلى بنحو 50% من نسبة الهجرة في عام 2023.

وأضاف أن عدد المهاجرين الجدد القادمين لإسرائيل انخفض بنحو 15 ألف مهاجر عن عام 2023، إذ أن هاجر 15% من المهاجرين القادمين إلى إسرائيل بين عامي 2019-2023 إلى الخارج.

وتابع، نتيجة لارتفاع نسبة الهجرة العكسية انخفض معدل نمو السكان في إسرائيل من 1.6% عام 2023 إلى 1.1% عام 2024، حيث ازدادت الهجرة العكسية خلال عام 2024 بسبب الحرب وتردي الوضع الأمني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجرة إسرائيليين للخارج هجرة إسرائيليين للخارج بسبب الحرب مركز أبحاث الكنيست الإسرائيلي المهاجرين القادمين إلى إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترامب ينشر فيديو لضربات أمريكية على أهداف في الصومال

إعلان

إعلان

نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات.. روابط مباشرة للاستعلام
رغم قفزة الساندوتش 10%.. مؤشر بيج ماك: السعر العادل للدولار 23.32 جنيه