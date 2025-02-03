مقتل وإصابة 29 شخصًا جراء حادث طائرة فيلادلفيا (فيديو)

(وكالات)

شهدت مدينة فيلادلفيا الأمريكية حادثًا مأساويًا، إثر تحطم طائرة إسعاف جوي في حي مزدحم، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، وفق ما أعلنته عمدة المدينة شيريل باركر.

وأوضحت باركر أن الحادث أسفر عن إصابة 22 شخصًا، لا يزال خمسة منهم يتلقون العلاج في المستشفى، إضافة إلى تضرر 11 منزلاً وبعض المنشآت التجارية بشكل كبير.

وقالت العمدة في تصريحات رسمية: "مدينتنا تواصل حدادها على الضحايا، ونصلي من أجلهم".

I watched five different videos of the Philadelphia plane crash and NOBODY was speaking English in them.. pic.twitter.com/Mvfa34BnbW — American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) February 1, 2025

وبحسب التقارير، فإن الطائرة من طراز "ليرجيت 55" كانت متجهة إلى المكسيك، إلا أنها سقطت بعد أقل من دقيقة من إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا، وكان على متنها ستة أشخاص، بينهم فتاة قضت شهورًا تتلقى العلاج في مستشفى بالمدينة.

ولقي أحد الضحايا مصرعه داخل سيارته عندما اصطدم بها حطام الطائرة المتفجر، ما أدى إلى أضرار واسعة في الحي السكني.

Why are there all these plane crashes under President Trump? Another one just went down in Philadelphia!



America definitely isn’t safer. My heart goes out to the victims and their families. pic.twitter.com/iFs21yvpRi — Ed Krassenstein (@EdKrassen) February 1, 2025

وأكدت باركر أن التحقيقات لا تزال جارية، فيما يعمل المسؤولون على جمع إفادات السكان حول الحادث.

من جهته، أعلن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل أنه تم العثور على مسجل الصوت الخاص بكابينة الطائرة على عمق 2.4 متر من موقع الحادث، في خطوة قد تساعد في كشف ملابسات الكارثة.

يأتي هذا الحادث بعد يومين فقط من اصطدام طائرة ركاب تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" بمروحية عسكرية أمريكية فوق العاصمة واشنطن، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.