مقتل وإصابة 29 شخصًا جراء حادث طائرة فيلادلفيا (فيديو)

(وكالات)

شهدت مدينة فيلادلفيا الأمريكية حادثًا مأساويًا، إثر تحطم طائرة إسعاف جوي في حي مزدحم، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، وفق ما أعلنته عمدة المدينة شيريل باركر.

وأوضحت باركر أن الحادث أسفر عن إصابة 22 شخصًا، لا يزال خمسة منهم يتلقون العلاج في المستشفى، إضافة إلى تضرر 11 منزلاً وبعض المنشآت التجارية بشكل كبير.

وقالت العمدة في تصريحات رسمية: "مدينتنا تواصل حدادها على الضحايا، ونصلي من أجلهم".

I watched five different videos of the Philadelphia plane crash and NOBODY was speaking English in them.. pic.twitter.com/Mvfa34BnbW

وبحسب التقارير، فإن الطائرة من طراز "ليرجيت 55" كانت متجهة إلى المكسيك، إلا أنها سقطت بعد أقل من دقيقة من إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا، وكان على متنها ستة أشخاص، بينهم فتاة قضت شهورًا تتلقى العلاج في مستشفى بالمدينة.

ولقي أحد الضحايا مصرعه داخل سيارته عندما اصطدم بها حطام الطائرة المتفجر، ما أدى إلى أضرار واسعة في الحي السكني.

Why are there all these plane crashes under President Trump? Another one just went down in Philadelphia!



America definitely isn’t safer. My heart goes out to the victims and their families. pic.twitter.com/iFs21yvpRi