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مقتل وإصابة 29 شخصًا جراء حادث طائرة فيلادلفيا (فيديو)

10:46 ص الإثنين 03 فبراير 2025

مقتل وإصابة 29 شخصًا جراء حادث طائرة فيلادلفيا

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(وكالات)

شهدت مدينة فيلادلفيا الأمريكية حادثًا مأساويًا، إثر تحطم طائرة إسعاف جوي في حي مزدحم، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، وفق ما أعلنته عمدة المدينة شيريل باركر.

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وأوضحت باركر أن الحادث أسفر عن إصابة 22 شخصًا، لا يزال خمسة منهم يتلقون العلاج في المستشفى، إضافة إلى تضرر 11 منزلاً وبعض المنشآت التجارية بشكل كبير.

وقالت العمدة في تصريحات رسمية: "مدينتنا تواصل حدادها على الضحايا، ونصلي من أجلهم".

وبحسب التقارير، فإن الطائرة من طراز "ليرجيت 55" كانت متجهة إلى المكسيك، إلا أنها سقطت بعد أقل من دقيقة من إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا، وكان على متنها ستة أشخاص، بينهم فتاة قضت شهورًا تتلقى العلاج في مستشفى بالمدينة.

ولقي أحد الضحايا مصرعه داخل سيارته عندما اصطدم بها حطام الطائرة المتفجر، ما أدى إلى أضرار واسعة في الحي السكني.

وأكدت باركر أن التحقيقات لا تزال جارية، فيما يعمل المسؤولون على جمع إفادات السكان حول الحادث.

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من جهته، أعلن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل أنه تم العثور على مسجل الصوت الخاص بكابينة الطائرة على عمق 2.4 متر من موقع الحادث، في خطوة قد تساعد في كشف ملابسات الكارثة.

يأتي هذا الحادث بعد يومين فقط من اصطدام طائرة ركاب تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" بمروحية عسكرية أمريكية فوق العاصمة واشنطن، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.

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