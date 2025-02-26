ترامب يبدأ معركته ضد الإعلام.. ويتعهد بمقاضاة بعض مؤلفي الكتب

(وكالات)

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، ما وصفه بالممارسات الإعلامية "غير النزيهة"، وذلك عقب صدور كتاب جديد للصحفي مايكل وولف أثار غضبه وغضب فريقه.

وقال الكتاب إن ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال الصيف الماضي خلال حملته الانتخابية، بدا "على وشك الانهيار"، غير قادر على إنهاء جُمله، وغارقاً في نوبات غضب صادمة حتى بالنسبة لشخص يُعرف بحساسيته الشديدة تجاه النقد.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن "كتبا وأخبارا زائفة" تعتمد على مصادر مجهولة بدأت بالانتشار، مهدداً بملاحقة بعض "المؤلفين ودور النشر غير النزيهين" قانونياً للتحقق مما إذا كانت تلك المصادر حقيقية، مؤكداً أن "غالبيتها لا وجود لها".

وأضاف ترامب أن التقارير الإعلامية المنشورة عنه ليست إلا مجرد أكاذيب تشهيرية مختلقة، قائلًا إن كاتبوها عليهم أن يدفعوا "ثمنا باهظا" على ما وصفه بـ "التضليل الفاضح".

وقال ترامب، إن خطواته المستقبلية ضد التقارير الإعلامية المنشورة بحقه، ستأتي خدمة للولايات المتحدة، مرجحا أن يضع قانون جديد ضد التقارير الإعلامية.

الكتاب الجديد، الذي يُعد أحدث إصدارات مايكل وولف بعد نجاحه المدوي في 2018 يحمل اسم "نار وغضب: داخل البيت الأبيض لترامب"، ويتضمن مزاعم مثيرة، من بينها أن ميلانيا ترامب "تكره" زوجها الرئيس.



وفي خطوة غير مسبوقة، قررت الإدارة الأمريكية الجديدة، أمس الثلاثاء، كسر تقليد دام لعقود عبر منح البيت الأبيض نفسه سلطة اختيار الصحفيين الذين يمكنهم الوصول عن كثب إلى الرئيس داخل المكاتب الضيقة مثل المكتب البيضاوي، وهو دور كان في السابق مقتصرا على هيئة مستقلة تمثل المؤسسات الإعلامية الأميركية.