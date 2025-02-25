قاض اتحادي يحظر مسعى ترامب لوقف العمل بنظام قبول اللاجئين

سياتل(أمريكا) - (أ ب)

حظر قاض اتحادي في سياتل اليوم الثلاثاء، مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف العمل بنظام قبول اللاجئين بالبلاد.

وجاء الحكم في دعوى قضائية أقامتها مجموعات كبرى لمساعدة اللاجئين دفعت بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يعلق برنامجا اتحاديا لإعادة توطين اللاجئين بما يتعارض مع النظام الذي وضعه الكونجرس لنقل اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

ودفع محامو إدارة ترامب بأن أمر الرئيس يقع في إطار سلطاته لحرمان من يكون دخوله من الأجانب للبلاد "ضد مصالح الولايات المتحدة".