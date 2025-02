اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الإيرانية ومسلحين (فيديو)

وكالات

أعلنت السلطات المحلية في تشابهار جنوب شرق إيران، اليوم الثلاثاء، اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحين من تنظيم جيش العدل البلوشي والقوات الإيرانية.

وقال علیرضا نورا، القائم بأعمال حاكم تشابهار، إن المواجهات أسفرت عن مقتل شخص من مسلحي تنظيم جيش العدل واعتقال 6 من أعضاء الجماعة،" مؤكدًا أن "العملية الأمنية الواسعة التي تستهدف هذه الجماعة مستمرة بعد تحديد مواقع اختبائهم".

ولفت إلى أن أن "مجلس الأمن في تشابهار يعمل بحزم لضمان أمن السكان ولن يسمح لأي جماعة بزعزعة استقرار المدينة"، مبينًا أن "العناصر التي اشتبكت معها القوات الأمنية تنتمي لجماعة (جيش العدل)، "مشددًا على "ضرورة عدم التفاعل مع هذه الجماعات على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتصف إيران الجماعات الإنفصالية البلوشية أبرزها (جيش العدل) و(جند الله) على أنها جماعات إرهابية وهي جماعات مسلحة تنشط على الشريط الحدودي بين إيران وباكستان.

Violent clashes erupt in Chabahar between Baloch militants and Iranian forces.



Local sources report a house surrounded by Iranian troops using drones and light weapons. pic.twitter.com/FJ8iLncpvn