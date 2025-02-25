بوتين يتلقى درعًا وسيفًا من المفتي العام لمسلمي روسيا

(وكالات)

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدية رمزية من المفتي العام لمسلمي روسيا ورئيس الإدارة الروحانية المركزية للمسلمين، طلعت تاج الدين، بمناسبة عيد "حماة الوطن".

وخلال استقباله في الكرملين، أوضح تاج الدين أن الهدية تضمنت درعًا وسيفًا يحملان دلالات تاريخية، مشيرًا إلى أن "درع المدافع عن الوطن" يرمز إلى تراث روسيا ومملكة بلغار وقازان، فيما يعكس النسر ذو الرأسين شعار مملكة بلغار التابعة لدولة الخزر.

وأضاف المفتي أن المسلمين في روسيا أبدوا دعمهم للعملية العسكرية الروسية منذ اللحظات الأولى، حيث عقدت المجالس الروحية اجتماعًا موسعًا عبر الإنترنت فور إعلان بوتين عن العملية، وبدأت في "جمع القوات" لدعم الجهود الوطنية.

كما نقل تاج الدين إلى بوتين تحيات ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة إلى المنامة، حيث شارك في مؤتمر إسلامي دولي.

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي عن تقديره للهدية وللدور الذي يلعبه المسلمون في تعزيز الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن "تنوع روسيا هو مصدر قوتها، والمسلمون جزء أساسي في الحفاظ على الاستقرار والتعايش داخل المجتمع الروسي".